元不登校YouTuberで現在は「冒険家」の肩書で活動するゆたぼんさん（17）が、2026年5月28日にXとインスタグラムを更新。美容室でイメチェンしたことを報告した。「美容室に行ってきました！」ゆたぼんさんはXで、「美容室に行ってきました！」と投稿。センターパートのパーマヘアーで、体を斜めに傾け、カメラを見て笑う写真を公開した。また、インスタグラムでは「久々のパーマ」として、「＃イメチェン」などのハッシュタグを添