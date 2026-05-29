岡山市役所 岡山市は29日、市内で腸チフスに感染した患者が確認されたと発表しました。 市によりますと、腸チフスに感染したのは4月10日に南アジア地域から入国した20代の男性です。5月18日に発熱や全身倦怠感などの症状が現れ、22日に市内の医療機関に入院しました。検査の結果、腸チフス菌への感染が確認されたということです。 厚生労働省によりますと、腸チフスは感染した人の便や尿に汚染された水や食べ物を摂取す