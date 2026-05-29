NELKEが、日本工学院のCMソングに新曲「Greedy!!」に起用されたことを発表した。本楽曲は、日本工学院のCMソングとして書き下ろされた、疾走感あふれるバンドサウンドと高揚感を掻き立てる展開が印象的なロックチューンだという。胸を高鳴らせる衝動や、踏み出す瞬間の不安と期待を描きながら、心が動くものへまっすぐ手を伸ばしていく姿を映し出すような、衝動のまま駆け出していく一曲に仕上がったとのことだ。日本工学院は、蒲