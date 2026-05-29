表敬訪問の様子 岡山県庁 28日 日本拳法の全国大会で優勝した総社市の小中学生らが岡山県の伊原木知事を表敬訪問しました。 日本拳法岡山総社道場に通う選手ら5人が28日、岡山県庁を訪れ、4月、大阪府で行われた全国少年大会で優勝したことを伊原木知事に報告しました。 総社西中学校2年の小西すみれ選手は個人戦3連覇、常盤小学校5年の高田陽生選手は個人戦2連覇、総社中学校3年の難波一夢選手は個人戦初優勝を果