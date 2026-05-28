5月28日午後から注意報や警報など「防災気象情報」が大幅に刷新。警戒レベルと結びついた新たな情報体系で運用が始まりました。 【写真を見る】新しい防災気象情報スタート 重要なのは「レベル4危険情報」線状降水帯の「直前予測」も開始気象予報士が詳しく解説 5段階の警戒レベルを明記 （大分地方気象台・健木一人防災気象官）「名称を統一したものを作って国民のみなさんに分かりやすいように情報を使っていただき