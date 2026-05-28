5月28日午後から注意報や警報など「防災気象情報」が大幅に刷新。警戒レベルと結びついた新たな情報体系で運用が始まりました。

【写真を見る】新しい防災気象情報スタート 重要なのは「レベル4危険情報」 線状降水帯の「直前予測」も開始 気象予報士が詳しく解説

5段階の警戒レベルを明記

（大分地方気象台・健木一人防災気象官）「名称を統一したものを作って国民のみなさんに分かりやすいように情報を使っていただきたい」

対象となるのは、河川氾濫、大雨、土砂災害、高潮の4つです。情報には「5段階の警戒レベル」が明記され、取るべき避難行動がどの段階にあるのか、理解しやすくなります。

特に重要なのが、新設された「レベル4危険警報」。国はこの段階までに避難を完了するよう呼びかけています。

（大分地方気象台・健木一人防災気象官）「レベル5になると逃げることが難しい状況になっている可能性が高い。その一歩前の段階で避難して身の安全を確保していただきたい」

さらに、大きな災害をもたらす線状降水帯についても新たな運用を開始。線状降水帯発生の可能性がある2～3時間前に「直前予測」が発表されるようになります。

気象庁は、防災気象情報が発表された際には災害の危険度を表す気象庁のキキクルを確認し、避難行動に活用してほしいと呼びかけています。

また、ご覧のサイトでもお住まいの地域の天気や防災情報を確認できます。

（大分地方気象台・健木一人防災気象官）「自分が住んでいる場所がどれくらい危険なのか、色使いで赤紫黒と段階的に表しています。避難判断に使っていただければ」

これから本格化する大雨シーズンに備え、新たな防災気象情報と避難行動を改めて確認しておくことが重要です。

ポイントは「ひと目でわかる」 気象予報士が解説

新しい防災気象情報は、レベルや色を聞いたり見たりしただけで、住民がとるべき行動がわかり自ら避難行動に結びつける目的があります。

情報は大きく4つ。氾濫、大雨、土砂災害、高潮があり、それぞれレベルの数字と合わせて伝えられます。

例えば大雨の場合、「レベル2大雨注意報」「レベル3大雨警報」「レベル4大雨危険警報」「レベル5大雨特別警報」となります。

なかでも紫のレベル4危険警報がポイントです。

とるべき避難行動を見ていきますと、4つの情報全て「レベル4危険警報」で危険な場所にいる人は全員避難の目安となります。

これからの大雨シーズン、自治体や気象台、報道機関などからの正しい情報を確認して行動をすることが大切です。