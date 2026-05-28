「トリコロールカラーでかわいい！」SNSではデザインを評価する声が多数2026年4月25日、埼玉県戸田市に日本初となる「Cub HOUSE」のトライアル1号店がオープンしました。Cub HOUSEとは、2018年にタイで誕生した、ホンダの原付二種ファンモデルを起点に新しいバイクライフスタイルを提案する拠点です。【画像】超カッコいい！ これがタイ・ホンダが製造する限定車「MONKEY FTR 125」です！ 画像で見る（16枚）「Culture」「Uniq