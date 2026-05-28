美波町の特別支援学校で5月27日、校内に不審者が侵入した際の対応を確認する訓練が行われました。27日、阿南支援学校ひわさ分校で行われた訓練は、校内に不審者が侵入したとの想定でおこなわれ、教員24人が参加しました。（訓練・教員）「ちょっとお待ちください！」（訓練・不審者）「触んな！触んな！」警察官が扮する不審者が校内への侵入を試みると、教員らはテーブルとイスでバリケードを作って、これを防ぎます