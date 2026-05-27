セブンス・ベガがオフィシャルYouTubeチャンネルにて、Studio Session Movie Project第2弾 “7thStudio #2”を公開中だ。同プロジェクトは、3本のスタジオライブ映像を5月7日、17日、27日といった“7のつく日”の3日間にわたり、各日19時より1曲ずつ公開していくというもの。5月7日にセブンス・ベガのニュースレター会員ファン投票によって1位となった楽曲「卵と牛乳とレコード」、17日に2曲目となる「Cryter」が公開され、本日27