好メンバーが揃ったU-16日本代表メンバー日本サッカー協会（JFA）は5月26日、「U-16インターナショナルドリームカップ2026 JAPAN」に参加するU-16日本代表メンバーを発表した。チームを率いる廣山望監督のもと、GK2人、DF5人、MF7人、FW5人の計20人が選出された。高体連からはFW高田憲慎（帝京大学可児高）とFWオツコロ海桜（昌平高）の2人が名を連ねた。4月にクラブ史上最年少の16歳0日でプロ契約を締結した横浜F・マリノスの