東栄は、広江礼威によるガンアクション漫画『BLACK LAGOON（ブラック・ラグーン）』の25周年を記念したクロノグラフ腕時計を制作することを発表した。「ラグーン商会 エディション」と「ホテルモスクワ ヴィソトニキ エディション」の2モデルを展開し、6月19日より予約を開始する。 【画像あり】「ラグーン商会」「ホテルモスクワ」仕様の腕時計・外箱に 本商品は、作中のハードボイルドな世界観を