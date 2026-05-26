静岡･沼津夜間救急医療センターで多額の使途不明金を巡り、検察は5月22日付で業務上横領容疑で書類送検されていた元職員を不起訴処分にしました。これは2024年6月沼津夜間救急医療センターの経理担当の職員が亡くなり、業務を整理する中で多額の使途不明金が発覚したものです。医療センターを運営する沼津夜間救急医療対策協会は、経理担当の元職員が保険会社から振り込まれた医療費など16年間で約2億6000万円を