デジタル写真集に挑戦したドンデコルテの渡辺銀次（左）と小橋共作昨年の『M-1グランプリ』準優勝で注目を浴び、バラエティにCMにチャーハンに大忙しのドンデコルテのふたりが、なぜか初のデジタル写真集を発売！戸惑う渡辺、ノリノリの小橋のふたりがブレイク後の変化とコンビの未来を語る！【写真】?狂気×メロい?ドンデコルテ デジタル写真集【バカリさん、山内さんには一生感謝し続ける】――昨年の『M-1グランプリ』で準優