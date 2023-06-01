球団発表【MLB】Wソックス ー ツインズ（日本時間26日・シカゴ）ホワイトソックスは25日（日本時間26日）、本拠地ツインズ戦のスタメンを発表。西田陸浮内野手が「9番・右翼」で昇格即スタメン起用された。西田は今季3Aに昇格し、33試合に出場し、打率.347、出塁率.454、9盗塁の活躍。この日メジャー昇格が発表された。ホワイトソックスは昨年までDeNAでプレーしたアンソニー・ケイ投手が先発。村上宗隆内野手は「2番・一塁