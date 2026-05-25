兵庫県丹波篠山市で5月25日、川遊びをしていた男子高校生（16）が死亡する水難事故が発生しました。 兵庫県警篠山署によると5月25日昼、丹波篠山市の篠山川で男子高校生4人が川遊びをしていたところ、そのうちの1人（丹波市在住・16歳）の姿が見えなくなりました。 助けを求められた近くの会社の従業員が、午後1時半ごろに消防に通報。 兵庫県警の機動隊員が川を捜索したところ、川遊びをしていた場所から50mほど離れた川底（水