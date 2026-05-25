西田陸浮が26日にメジャーに初昇格すると米記者が報じたホワイトソックスは24日（日本時間25日）、敵地で行われたジャイアンツ戦に5-8で敗れた。村上宗隆内野手は4打数無安打2三振1四球に終わったが、試合後に“朗報”が。西田陸浮内野手があす25日（同26日）にメジャーに初昇格すると米記者が伝えた。これにはファンが「村上と一緒にプレーとか熱すぎる」「西田村上の共演見られそうなのアツいね」と沸き立った。ホワイトソッ