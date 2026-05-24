ファッションを楽しみながらも、出費は抑えたい…。そんな人にとって強い味方となるのがGUですが、服をメインに購入する人が多いのではないでしょうか。プチプラグッズに詳しいESSEベストフレンズ101メンバーのsakuraさんは、「じつはGUで買うべきは服より靴かもしれません」と話します。GUの靴を選ぶ理由やおすすめポイントを紹介します。GUの靴はコスパ最高すぎ！靴箱の90％以上はGU、というほど愛用している私。その理由は、と