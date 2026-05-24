スズキの新型SUV「アクロス」！スズキのイタリア法人は2026年2月8日、最新のプラグインハイブリッドシステムを搭載した新型SUV「アクロス プラグイン」を発表しました。重厚なスタイルと高い走破性を備えたモデルとして注目され、発表直後からさまざまな反響が寄せられています。アクロス プラグインは、トヨタ「RAV4」PHEVをベースにしたOEMモデルで、欧州市場ではスズキの最上位SUVとして展開されます。【画像】超カッコいい