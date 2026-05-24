スズキの新型SUV「アクロス」！

スズキのイタリア法人は2026年2月8日、最新のプラグインハイブリッドシステムを搭載した新型SUV「アクロス プラグイン」を発表しました。重厚なスタイルと高い走破性を備えたモデルとして注目され、発表直後からさまざまな反響が寄せられています。

アクロス プラグインは、トヨタ「RAV4」PHEVをベースにしたOEMモデルで、欧州市場ではスズキの最上位SUVとして展開されます。

【画像】超カッコいい！ これが“トヨタ「RAV4」サイズ”のスズキ新型「アクロス」です！ 画像で見る！（40枚）

初代は2020年に欧州専売モデルとして登場し、今回のモデルは2代目にあたります。なお、イタリアではブランドのフラッグシップとして扱われます。

ボディサイズは全長4600mm×全幅1855mm×全高1685mm、ホイールベース2690mmとRAV4と同等で、堂々としたプロポーションが特徴です。

フロントはノーズを高く見せる造形と大きめのアーチモールにより、タフでワイドな印象を強めています。

リアはコンビネーションランプ間にガーニッシュを配置し、中央のスズキエンブレムが存在感を放ちます。

インテリアはブラック基調で落ち着いた雰囲気にまとめられています。

中央には12.9インチのディスプレイオーディオを搭載し、カラーヘッドアップディスプレイも標準装備。視認性と使いやすさを両立した室内空間になっています。

パワートレインは2.5リッター直列4気筒エンジンとモーターを組み合わせたプラグインハイブリッドシステムで、四輪駆動の「All Grip E-Four」を採用しています。環境性能と力強い走りを両立する構成です。

ボディカラーはホワイト、ブラック、グレー、グリーンの4色が設定されています。

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SNSでは「ワイルドでかっこいい」「顔つきが好み」といったデザインへの好意的な声が多く寄せられています。

また、日本では販売されていないモデルであることから、「国内でも販売してほしい」という期待の声も見られました。