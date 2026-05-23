記事ポイントインプロブ株式会社運営の2拠点が「Dealer Round Table of Excellence 2025」に選出ポルシェセンター湘南は2年連続で全国トップ10入りを達成新車販売・アフターセールス・顧客満足度など計14項目の総合評価が対象 インプロブが神奈川県内で運営するポルシェ正規ディーラー2拠点が、ポルシェジャパンによる2025年度の年次総合評価で最高水準の認定を獲得します。ポルシェセンターみなとみらいとポルシェセンター湘