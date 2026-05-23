みずみずしい新タマネギを、おいしく味わうレシピ「新タマネギと漬けマグロのうま煮サラダ」を紹介します。教えてくれるのは、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。混ぜるだけで完成する、野菜のごちそうです。新タマネギの辛味をマイルドにするコツもぜひ参考に。「新タマネギ」をおいしく食べるコツ新タマネギは水気が多いので、常温でおいておくとすぐに傷んでしまいます。乾燥しすぎないようにポリ