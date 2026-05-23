みずみずしい新タマネギを、おいしく味わうレシピ「新タマネギと漬けマグロのうま煮サラダ」を紹介します。教えてくれるのは、料理研究家として雑誌や書籍、テレビなどで活躍中の大原千鶴さん。混ぜるだけで完成する、野菜のごちそうです。新タマネギの辛味をマイルドにするコツもぜひ参考に。

「新タマネギ」をおいしく食べるコツ

新タマネギは水気が多いので、常温でおいておくとすぐに傷んでしまいます。乾燥しすぎないようにポリ袋に入れて冷蔵庫の野菜室で保存し、なるべく早く使いましょう。

●皮のかたい部分は全部むくのがおすすめ

生でいただくときはとくに、かたくて乾燥しているところは全部むいた方が口に残らなくておいしいんです。取り除いた皮の食べられそうな部分は、薄切りやみじん切りにして加熱調理に使うのがいいですよ。

あえるだけで完成するごちそうサラダ

「タマネギの辛いのんは空気にふれると抜けるんです。切ってからちょっとおいとくのがコツ」（大原千鶴さん）

●新タマネギと漬けマグロのうま味サラダ

【材料（4人分）】

新タマネギ 1個（200g）

マグロ（刺身用切り落とし） 160g

カイワレ 30g

砂糖 小さじ1

しょうゆ 大さじ1と1／2

ゴマ油、いりゴマ（白） 各少し



【つくり方】

（1） 新タマネギはスライサーで薄切りにする。カイワレは根元を落とし、長さを半分に切る。ともにボウルに入れ、箸とスプーンを使って空気を含ませるようにさっくりと混ぜ、5分ほどおく。

（2） 別のボウルにマグロ、砂糖、しょうゆを入れてあえ、冷蔵庫で2〜3分おく。

（3） 器に（1）と（2）を盛り合わせ、（2）でボウルに残った汁をかける。ゴマ油を回しかけ、ゴマをふる。

※ おかずをつくりおきする際は、清潔な保存容器に入れて保存してください。保存状態によっては傷みやすくなることもあるので、保存期間内であっても早めに食べるようにしましょう