元ヤクルトの館山昌平氏がポッドキャストに出演ヤクルトで17年間プレーし、通算85勝をマークした館山昌平氏（社会人野球「MARUHAN GIVERS」監督）がポッドキャスト番組「Full-Count LABー探求のカケラー」に出演した。現役時代に9度の手術を乗り越え「不死鳥」と呼ばれた同氏が、マウンドに上がる際の壮絶な覚悟や、自身の体に対する驚きの探究心について赤裸々に語った。館山氏は2019年10月、引退の4日後に10回目の手術を受け