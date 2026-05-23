徳島県に高校の軟式野球部は2校、春季大会は3年連続中止…富岡東高の久米壮典青春の日々を駆け抜けている。“野球王国”とも称される四国だが、高校の軟式野球部は愛媛県、香川県、徳島県をあわせて8チームしかない。徳島県は鳴門と富岡東の2校のみで、部員不足による公式戦中止が続いている。今月7日、今年も徳島県高野連から「第75回徳島県高等学校軟式野球春季大会」の中止が発表された。富岡東の久米壮典外野手（3年）は「3