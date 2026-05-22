エース復活のポイント、久保康生コーチが説明エース完全復活へのポイントは、投球前の構えにある。昨年から不振が続く巨人・戸郷翔征投手は今季、開幕2軍スタート。5月に1軍昇格して3試合に登板し、19日のヤクルト戦（いわき）でようやく今季初勝利を挙げた。過去に岩隈久志投手ら数多くの好投手を育成し、昨年は田中将大投手の復活を支えた久保康生巡回投手コーチは、そんな戸郷の魔改造に着手している。「勝つことが求められる