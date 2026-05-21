【その他の画像・動画等を元記事で観る】 赤西仁と錦戸亮のジュエリーブランド「JeRagen（ジェラージェン）」より、春夏シーズンの新コレクションの先行販売が、7月の一般発売に先駆けて、5月21日11時より開始された。 ■前作をアップデートさせた「プライベートで身につけたい」と感じるアイテム 前作のコレクションを普段から愛用しているという赤西仁と錦戸亮。ふたりの日常にも自然に溶け