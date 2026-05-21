マイナビは5月19日、「2026年4月度アルバイト・パート平均時給レポート」を発表した。調査は2026年4月1日〜4月30日、該当月に同社が運営する「マイナビバイト」に掲載された求人情報から、給与区分が時給以外、給与金額が3,001円以上、雇用形態がアルバイト・パート以外のデータを除き集計した。○4月の平均時給、6カ月ぶりに前月比増加2026年4月の全国平均時給は1,301円(前月比5円増、前年同月比5円増)となり、6カ月ぶりに増加し