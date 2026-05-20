渡辺貞夫が、2026年に93歳を迎えた音楽活動75周年となるアニバーサリーイヤーに、2年ぶりとなる新作アルバム『BUT BEAUTIFUL』を本日発売した。本作は、2024年発表された前作アルバム『PEACE』に続くスタジオレコーディング作だ。フランク・シナトラらが歌唱したジミー・ヴァン・ヒューゼン作曲の表題曲「BUT BEAUTIFUL」にはじまり、コール・ポーター作曲による「EVERYTIME WE SAY GOODBYE」、ロバート・グラハム作曲による「YOU