国内好調、グローバル販売も確実に拡大スズキが2026年5月14日、2026年3月期決算発表を行いました。インド市場への積極的な投資や、アメリカ市場からの四輪事業撤退など、これまで独自のグローバル戦略を推し進めてきたスズキ。【画像】スズキ「2026年3月期決算」の詳細を画像で見るそうしたなかで、外部環境の変化については中東情勢がスズキにとって大きな影響を与える可能性があり、2027年3月期に織り込んでいません。仮に