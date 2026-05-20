Image: Valve 今のゲーム業界で新しい「正解」を出し続けているValve。今年は（ホントに年内に出るのかは不安）ついに待望の据え置きゲーム機Steam Machineが発売される予定です。ゲーム機本体に先駆けて5月頭にはSteam Contorollerが一足早く発売されると、ソッコーで完売。いきなり入手困難となりました。自分がプレイするために欲しい人がいる一方で、入手を難しくしているのは転売ヤーの