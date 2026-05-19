5月18日、俳優の伊藤英明がInstagramで公開した、15秒ほどの動画が話題になっている。《また!つまらぬものを買ってしまったよ#星型カードケース》とつづった伊藤は、軽快なBGMに乗せ、コンビニのファミリーマートでペットボトルのミネラルウォーター2本を手に取り、レジへ。『カードをタッチ、または差し込んでください』の音声が流れるなか、手に持ったスティック状の星型カードケースをタッチ。動画には《テクマクマヤコン