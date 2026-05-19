国の天然記念物にも指定されている吉野川市山川町の船窪つつじ公園のオンツツジが今、満開となっていて、訪れる人たちの目を楽しませています。 船窪つつじ公園があるのは、吉野川市山川町標高1133mの高越山です。（豊成アナウンサー）「きょうは晴れていて日差しがあるんですが、標高が高いので風がひんやりしています」「そして見てください、真っ赤なツツジが視界一面に広がっています」 標高1000メー