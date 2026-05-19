ここからは「とくしま百名店」のコーナーです。レストラン検索・予約サービス「食べログ」の人気コンテンツ「食べログ百名店」、様々なジャンルごとに全国、あるいは東西日本から百の名店を選出しています。このコーナーでは徳島からこの百名店に選ばれた、文字通りの名店を順次ご紹介していきます。今回のテーマは中華です。2023年、中華料理の「WEST百名店」に選出された阿南市の名店、宮下