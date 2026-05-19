ここからは「とくしま百名店」のコーナーです。



レストラン検索・予約サービス「食べログ」の人気コンテンツ「食べログ百名店」、様々なジャンルごとに全国、あるいは東西日本から百の名店を選出しています。



このコーナーでは徳島からこの百名店に選ばれた、文字通りの名店を順次ご紹介していきます。



今回のテーマは中華です。





2023年、中華料理の「WEST百名店」に選出された阿南市の名店、宮下アナウンサーの取材です。

（宮下アナウンサー）

「阿南市羽ノ浦町にやってきました、ここに四川料理の名店、神龍があります」



阿南市に店を構え17年。



ランチタイムには行列の途絶えない、不動の人気店です。



（宮下アナウンサー）

「こんにちは、お邪魔します」

店に入ると、若き日の児島史晃店主と中華の鉄人・陳建一さんの写真が。



児島さんは陳さんの元で12年、四川料理の真髄を学びました。

（神龍・児島史晃 店主）

「（修業時代）まず徳島県民だったので『何言ってるのかわかんないよ』といつも言われて」

「すごく方言で、標準語じゃないですか（東京）向こうって」

「『何言ってんだよ、お前の言葉全然わかんない』、まず言葉の壁ですごく言われた」

「立ち仕事で立ってるのがしんどい、ずっと一日立ちっぱなし」

「まかないのご飯食べる時は3分」

（神龍・児島史晃 店主）

「1年目の冬、鍋を洗っていて長靴を履いていた。長靴の中に沸いているスープが入って大やけどした」

「『僕つらいので辞めます』と料理長に言いった、『馬鹿野郎、何がつらいんだ。お前何をやったんだ今まで』」

「『何もやっていないだろ、さっさと戻って仕事しろ』、『わかりました』と言ってしまった。それからもうずっとがんばった」

店の看板は何と言っても麻婆豆腐。



客の8割が注文する圧倒的一番人気です。



東京・赤坂、四川飯店で学んだ陳さんの味に、独自のアレンジを加えています。

味の決め手は、ダブル豆板醤。



そら豆と唐辛子を長期熟成した、黒い最高級のピーシェン豆板醬と、通常の赤い豆板醬を混ぜ合わせます。



徳島の人の舌に合うよう、コクと辛みを追求しました。

甘い甜麵醬と豚肉、八丁みそを合わせた肉みそをすばやくなじませます。



そしてもちろん、主役の豆腐にもこだわりが。

（神龍・児島史晃 店主）

「この豆腐しか、僕の麻婆豆腐には合わないという豆腐があって」

国産大豆100％の木綿豆腐。



何度も試行錯誤を重ねて、この豆腐にたどり着きました。



余計な水分は加えず、調味料と豆腐から出る水分のみで仕上げます。



ネギとシャキシャキした高知の葉にんにくをアクセントに。



1本のお玉ですべての調理をこなすのも、中国4000年の知恵。

仕上げに豆板醤の油を加え、辛みと色味を整えれば完成です。

これが神龍の看板を背負う不動の一番人気、麻婆豆腐。



店主の飽くなき探求心と、四川の歴史が詰まった一品です。

（神龍・児島史晃 店主）

「食べた時に大豆の香りや豆腐の香りがすごくする。『あっ 豆腐だな』けど食べてたら辛いな」

「『けど鼻から抜けるように大豆の香りも抜けていく』、一つの作品としての麻婆豆腐に仕上げる」

（宮下アナウンサー）

「スパイシーな香りと真っ赤なビジュアルが、食欲をそそります」

「うわーおいしそう。いただきます」

「ガツンと来る辛さです。辛さの中にも豆腐のやさしいまろやかさがあって、とても美味しい」

「中にシャキシャキした葉にんにくと、ゴロっとした塊のお肉が入っていて、食感の変化も楽しめます。すごく癖になる味」



食べログの口コミには「病みつき」「食べる手が止まらない」「食べ終わったとき満足感がある」「絶品」との声も。



わたしも、一気に完食していまいました。

❝鍋で食べる麻婆豆腐❞



「豆花牛肉」豆板醬が入っておらず、阿波牛モモ肉の旨味が凝縮されたスープ。



❝四川山椒の香りザーサイとナッツの食感がアクセント❞

こちらが鍋で食べる「豆花牛肉」。



辛いものが苦手な人でも食べやすい、塩味ベースです。



常連客が好んで頼む、知る人ぞ知る新感覚マーボー。



混ぜてからいただきます。

（神龍・児島史晃 店主）

「これで良いという妥協をしない。この料理に自分が妥協してしまうと、客もそれに反応する」

「だから自分がこれでOK、大丈夫というような完璧な料理を目指して、今もがんばって勉強している」

燃えるように赤い麻婆豆腐の一皿。



心に映るのは龍のごとき、大望を抱いた修行の日々です。



星3つ？セコいこと言わずに、神龍だけに星7つ。