記事ポイントダーマローラージャパンが、RIEHATAプロデュースのダンスチームRHT.とスポンサー契約を締結しますRHT.はaespaやBE:FIRSTの振付も手がけるグローバルなダンスクルーですコラボレーション企画やイベント・SNSコンテンツなど、美とパフォーマンスを掛け合わせた展開が予定されています ドイツ発スキンケアブランド「Dermaroller®」の日本展開を担うダーマローラージャパンが、世界的ダンサー・振付師RIEHATAプ