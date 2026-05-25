いつもライブドアニュースをご覧いただき、ありがとうございます。今回は、数あるニュースサイトの中からライブドアニュースを選んでくださるユーザーの皆様に感謝の気持ちを込めまして、映画『ラブ≠コメディ』完成披露試写会に5組10名様をご招待いたします！中島健人が新境地！ラブコメ主演俳優なのに、“ラブコメ”が嫌い！？すべての働く人に刺さる“お仕事ムービー”誕生ソロアーティスト活動や『桜のような僕の恋人』や「彼