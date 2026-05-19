開催：2026.5.19 会場：コメリカ・パーク 結果：[タイガース] 2 - 8 [ガーディアンズ] MLBの試合が19日に行われ、コメリカ・パークでタイガースとガーディアンズが対戦した。 タイガースの先発投手はフラムバー・バルデス、対するガーディアンズの先発投手はスレード・セコーニで試合は開始した。 1回裏、4番 ライリー・グリーン 2球目を打