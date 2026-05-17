17日（日）、大同生命SV.LEAGUE MENのチャンピオンシップ ファイナル GAME3が横浜アリーナで行われ、大阪ブルテオンがサントリーサンバーズ大阪に勝利。初代王者を破りSVリーグ2代目王者の栄冠を掴んだ。 サントリーはレギュラーシーズンで40勝4敗という圧倒的な強さを見せつけながら、ファイナルではコンディションを上げてきた大阪Ｂの勢いに押されることにGAME3ではストレ