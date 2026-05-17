MBSドラマ特区枠にて、6月18日（木）よりオリジナルドラマ『エミリとマリア』の放送が開始される 。本作は、演劇界の最先端を走る劇作家・演出家の根本宗子によるオリジナル作品だ 。根本は本作で、オリジナル連続ドラマの初監督も務める 。アパレルブランドのデザイナー兼社長で自己肯定感高めのエミリ役には、社会現象を巻き起こしたドラマ「夫の家庭を壊すまで」をはじめ、映画や舞台など幅広く活躍し、今年は「元科捜研の主婦