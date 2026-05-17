SME Japan × SME Koreaの合同プロジェクトとして誕生した6人組ボーイズグループKAJA（読み：カジャ）が、新EP「FORWARD」の配信を記念し5月14日に渋谷でゲリラプロモーションを敢行した。◆KAJA 写真今回のプロモーションは、“前向きに、がむしゃらに進み続ける”という新EP「FORWARD」のテーマにちなみ企画されたもの。メンバー自らが体当たりで街へ飛び出す形で、大型デジタルサイネージを背負い歩行者と同じ目線・スピードで