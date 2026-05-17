ソリアーノがまさかの乱調…代わったシルセスも押し出し死球【MLB】エンゼルス ー ドジャース（日本時間17日・アナハイム）ドジャースは16日（日本時間17日）、敵地でのエンゼルス戦に臨んだ。1点リードの6回、1本のヒットも出ずに3得点を記録する珍しい事態が発生した。6回先頭の大谷翔平投手が凡退すると、続くベッツが四球で出塁した。さらにフリーマンも四球を選ぶと、4番のスミスは死球。3・4月に最優秀月間投手賞に選ば