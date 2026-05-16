TIB＝徳島イノベーションベースの月例会が15日徳島市で開かれ、起業支援や転職支援の会社を運営する起業家が講演を行いました。県内の起業家育成を目的とするTIBの月例会。15日は起業支援や転職支援の国内最大手「フォースタートアップス」代表取締役CEOの志水雄一郎さんが講演を行いました。講演の中で志水さんは創業から3年半で上場を果たした舞台裏や、企業の成長、新たな挑戦の方法について「人生はい