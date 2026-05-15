wyseが、新たにオフィシャルサイトおよびファンクラブ『chain』のポータルサイトを開設したことを発表した。今回のポータルサイト開設は、バンドの最新情報、ライブスケジュール、リリース情報などをより分かりやすく発信していくことを目的としており、ファンクラブ『chain』会員向けの限定コンテンツや先行情報なども順次展開されていく予定だ。さらに、この新たなスタートを記念した公演の開催も決定。2026年9月5日（土）、神奈