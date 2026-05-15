ゴールデンウィークが終わり、行楽地への行き帰りや観光地での大混雑に疲れたと感じている人も多いだろう。構想日本の加藤秀樹代表は、日本の長期休暇における渋滞や混雑の背景には、「国が決めた休日特殊性」があると指摘する。OBSラジオ番組「加藤秀樹が語る日本の未来構想」から、日本特有の休みの構造と、混雑緩和に向けた柔軟な働き方・休み方のヒントを探る。 【写真を見る】「大型連休」が生産性低下と低賃金