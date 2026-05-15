俳優・アーティストののんが14日、オフィシャルブログを更新。洗練された“miumiuコーデ”姿とともに、元乃木坂46で俳優の齋藤飛鳥との２ショットを公開し、ファンから反響を呼んでいる。 13日、ラグジュアリーブランド「ミュウミュウ（MIU MIU）」が音楽やカルチャー、そして創造的な交流をテーマにした一夜限りの「Miu Miu Jazz Club」を開催。これは日本のジャズ文化やジャズ喫茶に見られる独自の感性から着想を得て、日本との