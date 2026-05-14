新茶のシーズンを迎え、大分県内の産地では製茶作業が最盛期を迎えています。全国でわずか1％未満（0.36％）という伝統の「釜炒り製法」を守る佐伯市本匠。希少なお茶「因尾茶」の魅力に迫ります。 【写真を見る】蒸さずに“炒る”本匠「因尾茶」全国わずか1％未満…希少な製法「釜炒り」を守る人々 「鉄釜」で炒る職人のこだわり 摘み取った茶葉は発酵を防ぐため、熱を加える必要があり、煎茶や玉露といった一般的なお