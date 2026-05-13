メリクレットが、新曲「ネガ・リセット！」を本日配信リリースした。さらに、本日20時には同楽曲のMVも公開された。本作は、生成AIの急速な普及によって、表現の価値やクリエイターの存在意義が揺れ動く現代をテーマにした1曲だという。安売りされるクリエイティビティと、出口のない不毛な生存競争の中で、“AI（人工知能）より愛を！”と叫び続ける主人公の葛藤を、コミカルかつ切実に描いた作品に。楽曲制作は、ちぺと（Vo）と