季節の変わり目で肌の調子がゆらぐ人も多いはず。読者代表組織「ESSEベストフレンズ101」モデルとして活躍し、美容感度の高いメンバーが「本気で愛用しているアイテム」を紹介します。話題のレチノール入り美容液から、家族で使えるリップバームまで、美しさを高めるものが勢ぞろいしました。1：肌のキメが整う美容液で夜のケアに革命「レチノール初心者の私でもピリつかず、1週間ほどで肌の変化を感じました」（ESSEベストフレン