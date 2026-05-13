『コジコジ』のグッズを集めた店頭イベントが、2026年5月15日（金）より、一部を除く全国のワンズテラス店舗にて開催される。「one'sterrace（ワンズテラス）」は、全国のショッピングセンターを中心に、キッチングッズからステーショナリー、キャラクター雑貨、ボディケアアイテム、アパレルやインテリアなど、多様な生活雑貨全般を幅広いお客様に向けてご紹介するストア型ブランド。『コジコジ』は、年齢も性別も不明な謎の宇宙