カラノアが、EP『ツギハギ』を本日配信リリースした。またリリースに合わせて、新ビジュアルも公開となった。本作には、2025年9月にA.S.A.Bよりメジャーデビューを果たしたメジャー1stシングル「レイ」、4月に配信された春の楽曲「April」に加え、リード曲「まわる」など全6曲を収録。ロック、ポップ、エレクトロといった多彩なジャンルを横断するサウンドを詰め込んだ、タイトル通り“ツギハギ”な作品に仕上がっているという。ジ